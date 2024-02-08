Москва, 8 февраля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Комментарии Кремля по поводу отказа Борису Надеждину в его регистрации в качестве кандидата в президенты не требуются. ЦИК объяснил, что штаб политика сдал много недействительных подписей, сообщил 8 февраля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Максим Блинов/РИА Новости Борис Надеждин

Он напомнил: чтобы стать кандидатом в президенты, политик должен соответствовать определённым параметрам. ЦИК на сегодняшнем заседании заявил, что у Надеждина большое количество ошибок в подписях, многие оказались недействительными. В итоге важный критерий оказался невыполненным.

«Здесь нечего комментировать, ЦИК четко следует тем правилам, которые установлены для кандидатов», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля ЦИК провёл заседание, на котором комиссия приняла решения по кандидатам в президенты. Центризбирком объявил, что отказал выдвиженцу от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу в регистрации в качестве кандидата. ЦИК признал недействительными 8979 подписей в поддержку политика.

Выдвиженец от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин 8 февраля также заявил в своём Telegram-канале, что ЦИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев 2 февраля заявил, что в подписных листа Надеждина много ошибок, как и в листах Малинковича.