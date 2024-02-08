Москва, 8 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала выдвиженцу от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу в регистрации в качестве кандидата на должность президента. Соответствующее решение принято 8 февраля на заседании ЦИК.

Михаил Терещенко/ТАСС Сергей Малинкович

Центризбирком по итогам проверки подписей в поддержку Малинковича признал недействительными 8979 подписей. Всего в комиссию было представлено 104 тыс. 998 подписных листов для его выдвижения, проверено 60 тыс. подписей. Достоверными признаны 96 тыс. 19 подписей.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в подписях в поддержку Малинковича было найдено восемь подписей умерших людей.

«Отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Сергею Александровичу Малинковичу», — зачитала проект постановления глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Принято единогласно», — огласила она решение ЦИК.

Кроме того, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Надеждина по итогам проверки составило всего 95 тыс. 587 подписей, что является недостаточным для регистрации, указали в ЦИК. Всего он сдал порядка 105 тыс.

При этом в подписных листах были обнаружены 11 подписей умерших.

2 февраля рабочая группа ЦИК выявила ошибки в подписных листах, сданных Малинковичем для регистрации кандидатами в президенты. Общий процент брака превысил 15% при допустимых 5%. Малчинкович заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК при отказе в регистрации.

Выборы президента России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Президента изберут на шесть лет. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта.

В Минцифры 6 февраля заявили, что более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через портал «Госуслуги».

ЦИК 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. По всей стране в его поддержку собрали более трёх миллионов подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону. Так, самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тыс. подписей, тогда как кандидатам от партий порядка 100-105 тыс. В штабе кандидата Путина подчеркнули, что он мог выдвигаться и от партии, но Путину важна поддержка людей.

ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов на должность президента также Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.