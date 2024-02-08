Москва, 8 февраля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Центр финансовой аналитики Сбербанка провёл исследование «Почему не сработали санкции?», в ходе которого выяснил, что некоторые из антироссийских ограничений достигли «обратного эффекта» для экономики.

Сергей Корсун ИА REGNUM

В результатах исследования отмечается, что некоторые рестрикции не только не навредили России, но нанесли удары по экономикам вводивших их государств, запустив «процесс фрагментации мировой экономики» и снижения роли западных стран.

Отечественная экономика смогла выдержать давление санкций из-за низкой зависимости России от внешнего капитала, высокой значимости для мировой экономики российских сырьевых товаров (которые продолжил закупать в меньших объёмах и Запад) и ведущегося для импортозамещения процесса создания внутреннего производства, уточняется в исследовании.

Эксперты Центра финансовой аналитики привели три примера для доказательства «обратного эффекта» санкций Запада. Первым является то, что добровольный или вынужденный уход западных компаний с российского рынка оказался стимулом для роста собственного производства, параллельного импорта и импорта альтернативной продукции из третьих стран.

Кроме того, ограничения на вывод капитала способствуют укреплению курса рубля и тому, что национальная валюта остаётся в стране, а преследование бизнеса из России показывает, что Запад больше не ассоциируются «у богатых россиян (и граждан других дружественных стран) как «тихая гавань» для хранения сбережений».

При этом авторы считают, что в будущем у России могут появиться проблемы из-за развития своего производства без доступа к технологиям Запада и санкции также являются вызовом в контексте «относительно невысокого уровня геополитической стабильности» в новых странах — союзниках Москвы, написало РБК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 февраля в Национальном союзе производителей молока заявили, что Россия полностью преодолела возникший из-за санкций кризис в индустрии упаковки для продуктов питания. По информации союза, главные участники рынка локализовали производство всех основных сырьевых компонентов и объём выпускаемой продукции полностью покрыл спрос.

Газета Financial Times 4 февраля написала, что предрекавших катастрофический спад российской экономики западных экономистов ошеломила её устойчивость. Журналисты издания отметили, что Россия выбралась из рецессии, сумев избежать попыток западных стран ограничить её доходы от продажи энергоносителей и нарастив расходы на оборону.