Москва, 8 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания, сообщили 8 февраля в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Все массовые виды и форматы упаковочных решений для молочной продукции, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы», — говорится в материале.

Помимо этого, по данным союза, основные участники рынка локализовали производство всех основных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос.

В материале говорится, что молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, требований к гигиене и качеству, а также технологически сложных решений. Так, в этой сфере ежегодно фасуют 12,8 млн тонн продукции, для которой необходимо 32,2 млн упаковок различного вида и состава. Из общего объёма упаковки 31% приходится на многослойный картон, 17% — на PET бутылку, 25% — на гибкую полимерную упаковку.

Генеральный директор «Союзмолоко» Артём Белов заявил, что санкции оказали «шоковый» эффект на индустрию упаковки и продуктов питания. В результате чего на рынке возник дефицит сырья и ажиотаж на упаковку. Однако крупнейшие игроки оперативно провели работу по поиску альтернативных поставщиков и локализации производства в России.

Отмечается, что одним из ключевых факторов стабилизации ситуации стала локализация производства асептической упаковки. Она используется в том числе для детского питания. Сегодня её выпускают в России на крупнейшей фабрике компании «Упаковочные системы», которая способна выпускать до пяти млрд упаковок в год. Другие производители, такие как Danaflex, «Ламбумиз», «Молопак», «Европласт», также существенно нарастили объемы выпуска продукции.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Россия нарастила производство тканей. Текстильные фабрики в условиях острой потребности наращивания производства увеличили выпуск тканей и холста. По данным Росстата, по итогам апреля 2023 года производство текстильных изделий в России выросло на 1,1%, одежды — на 3,3%.

Помимо этого в 2023 году в России выросло производство медицинской аппаратуры. По данным Росстата, за I полугодие 2023 года производство медаппаратуры для диагностики, облучения, реабилитации и терапии выросло до 18,6 млрд руб., что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.