Киев, 5 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Украинский фронт обрушится летом под ударами Вооружённых сил России, которые ещё даже не наступали. Такое мнение 5 февраля высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом Politeka.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Старикова, он не согласен с руководителем Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кириллом Будановым, считающим, что ВСУ начнут атаку весной, когда якобы должна перестать наступать российская армия.

«Они [российские военные] ещё и не наступали. У них сейчас стратегия другая. Противник ищет наши слабые места», — сказал он.

Эксперт уточнил, что, по его мнению, сейчас ВС России накапливают силы и новое вооружение для летнего наступления. Украинская армия же к этому моменту после проведения мобилизации получит большое количество плохо подготовленных бойцов, неспособных противостоять продвижению российских военных, добавил Стариков.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Буданов заявил, что украинские войска намерены начать наступление на укрепрайоны ВС России в весеннее время. По его словам, наступательные действия ВСУ начнутся после окончания наступления армии России.

Глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв 4 февраля предположил, что Киев в ближайшие месяцы столкнётся с самым опасным наступлением российских военных. Эксперт добавил, силы у армии России ещё не закончились.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся 4 июня 2023 года контрнаступление ВСУ, полностью и абсолютно провалилось. Глава государства подчеркнул, что при продолжении конфликта украинская государственность может получить невосполнимый удар.