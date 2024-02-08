Донецк, 8 февраля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Российские штурмовики Су-25 поразили ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Су-25

Для удара лётчики использовали неуправляемые авиационные средства поражения типа НАР С-8. Штурмовики двигались на предельно малых высотах.

При подходе к целям Су-25 выполнили манёвр с отстрелом ракет и уходом под нижнюю границу зоны действия системы противовоздушной обороны ВСУ. Удар по объектам они нанесли на высоте 25 метров. Все цели удалось поразить.

Полет прошел штатно. Лётчики вернулись на аэродром базирования.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Министерство обороны России опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы самолёта Су-25 по подразделениям ВСУ. Российские военные смогли успешно поразить все цели.

17 января Минобороны РФ показало кадры ударов Су-25 по подразделениям украинской армии на донецком направлении.