Брюссель, 5 февраля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Планируется, что грядущий 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза может ограничить перемещение российских дипломатов по его территории. Об этом 5 февраля сообщили авторы издания Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Выдвигаемая идея состоит в том, чтобы ограничить поездки российских дипломатов страной, где они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — говорится в публикации.

Отмечается, что предложение давно продвигается Чехией, но при этом оно сложнореализуемо из-за трудностей с контролем за поездками внутри Шенгенской зоны.

Как сообщало ИА Регнум, о подготовке нового санкционного пакета в тот же день заявлял глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, ограничения коснутся физических и юридических лиц, в частности, в том числе компаний из разных стран, участвовавших в обходе санкций.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 3 февраля заявил, что с каждым новым пакетом санкционная политика ЕС будет выглядеть всё более несерьёзно, а следующий санкционный пакет будет «демонстративным», поскольку уже не осталось российских организаций, отраслей и руководителей, не попавших под рестрикции.

Президент России Владимир Путин в шуточной форме обращался к недоброжелателям, заявляя, что тем, кто предрекал РФ крах, стоило бы показать «известный жест». Глава государства отметил, что экономика страны показала устойчивость, выдержала внешнее давление и продолжила развиваться.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин также говорил о том, что российское общество консолидировалось на фоне европейских санкций. Он отметил, что чем больше Запад занимается устрашением России, тем больше решимости у россиян двигаться вперёд по пути спецоперации.