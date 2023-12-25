Вашингтон, 25 декабря, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Артиллеристы ВСУ испытывают острую нехватку снарядов, темпы стрельбы в последнее время упали на 80–90%, сообщил американский журнал Military Watch Magazine 23 декабря, ссылаясь на данные от украинских военных.

Global Look Press/ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency

Как рассказали военнослужащие ВСУ, артиллерийским подразделениям пришлось сократить расход боеприпасов до 10-20 залпов в сутки. При этом стандартный расход снарядов был 50 снарядов на ствол, а пиковые значения приближались к 90 снарядам.

«Что можно сделать с десятью снарядами в день? Этого едва хватает, чтобы реагировать на их наступление — об ударах по их позициям даже речь не идёт», — пожаловался журналистам украинский военный.

При этом бойцы ВСУ подчеркнули, что не видят признаков дефицита снарядов у российской стороны.

Как отметили авторы издания, военно-промышленный комплекс Запада оказался не готов обеспечить украинской армии нужный расход снарядов. Кроме того, США также отправляют часть вооружений Израилю.

13 декабря Watch Magazine сообщил, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за дефицита снарядов. Кроме того, украинские военные пожаловались на низкое качество поставляемых боеприпасов. Издание отметило, что прекращение Западом поставок вооружений на Украину грозит развалом украинского фронта.

Украинский генерал Александр Тарнавский 18 декабря признал, что сокращение помощи от Запада, в том числе дефицит снарядов, вынудили ВСУ свернуть ряд операций на фронте. Он сообщил о нехватке боеприпасов калибра 122 и 152 мм, отметив, что такая ситуация на всей линии фронта.