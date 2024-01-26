Вашингтон, 26 января, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Провалы украинской армии в зоне специальной военной операции (СВО) не должны стать причиной для сокращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому журналу Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Так он ответил на вопрос о неудачном контрнаступлении ВСУ. Глава МИД Украины подчеркнул, что киевский режим не пойдёт на переговоры с целью прекращения конфликта и продолжит вести боевые действия даже в случае, если станет испытывать дефицит ресурсов.

Кулеба допустил, что Киев хотят лишить финансовой и военной поддержки, чтобы заставить украинские власти пойти на диалог с Россией. Вместе с тем министр считает, что Запад будет вынужден возобновить помощь Украине, чтобы не дать ВСУ проиграть.

Он также отметил, что ситуация на поле боя для киевской армии сильно ухудшится. По словам Кулебы, украинские войска уже ощущают более серьёзный недостаток артиллерийских боеприпасов, чем тот, что наблюдался несколько месяцев назад.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставалась, остается и будет оставаться открытой к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Вместе с тем он уточнил, что Российская Федерация планирует добиться всех целей СВО.

Постпред страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич отметил, что Россия в украинском вопросе всегда была готова к политико-дипломатическому процессу, нацеленному устранить причины происходящего, а не выстроенному на ультиматумах со стороны Запада.