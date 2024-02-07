Тель-Авив, Израиль, 8 февраля, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Ответ палестинского движения ХАМАС на проект соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа оставляет возможность для компромисса, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Билнкен в ходе пресс-конференции в Израиле 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Очевидно, среди того, что было представлено (В ответе палестинского движения ХАМАС. — Прим. ред.), есть непроходные вещи. Но мы также видим пространство для проведения переговоров с тем, чтобы понять, можем ли мы достичь договорённостей», — сказал американский дипломат.

Также Блинкен пообещал, что стороны продолжат работу над сделкой, которая бы во второй раз с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС приостановила боевые действия в секторе Газа и поспособствовала бы освобождению удерживаемых палестинским движением заложников.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что служба внешней разведки страны получила через Катар ответ ХАМАС по новой сделке по освобождению заложников. Отмечалось, что на данный момент участвующие в переговорах стороны подробно изучают детали ответа палестинской стороны.

До этого, 21 января, израильский премьер-министр заявил, что Тель-Авив отвергнет требование ХАМАС о прекращении военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в обмен на освобождение всех израильских заложников. По словам главы государства, если правительство примет такое решение, то это обесценит гибель израильских военных в секторе Газа.