Белгород, 7 февраля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Мэрия Белгорода объявила 7 февраля о ракетной опасности в городе и в Белгородском районе. Власти города оповестили жителей через официальный Telegram-канал администрации.

Павел Колядин/РИА Новости

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили власти.

С момента ракетной атаки ВСУ на Белгород 30 декабря, в результате которой погибли 25 человек и 108 получили ранения, прошло 40 дней. Сегодня в Белгороде у арт-объекта «Сердце» рядом с универмагом «Маяк» прошёл молебен в память о погибших.

Губернатор Вячеслав Гладков 6 февраля сообщил, что всех пострадавших при ракетном обстреле из больниц Белгорода выписали. В московских больницах сейчас находятся 15 раненых.

Президент России Владимир Путин заявил 1 января, что ВСУ целенаправленно наносили удар по мирным жителям Белгорода. Он подчеркнул, что ракетный обстрел 30 декабря — спланированный теракт.