Москва, 7 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси положительно оценил усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности Запорожской АЭС, сообщили 7 февраля в пресс-службе ЗАЭС.

«Гросси подчеркнул в ходе визита, что основная совместная задача — обеспечение ядерной безопасности и защищенности ЗАЭС. И он положительно оценивает совместные усилия, направленные на это», — говорится в сообщении.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила 7 февраля Запорожскую АЭС. Совместно с Гросси на станцию прибыла новая 16-я команда инспекторов, состоящая из четырёх человек, которая сменит предыдущую. Директор станции Юрий Черничук ознакомил делегацию с текущим состоянием станции.

Это четвертый по счёту визит руководителя МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Первый визит Гросси состоялся 1 сентября 2022 года.

Как сообщалоИА Регнум, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв 27 января заявил, что Россия соблюдает пять принципов защиты ЗАЭС. Он также подчеркнул, что опасность может исходить только от ВСУ. По словам Лихачёва, в районе Запорожской АЭС за неделю сбили порядка 100 украинских беспилотников.

Гросси 30 мая озвучил пять принципов безопасности на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ призвал обеспечить безопасность линии энергоснабжения станции и защитить её от нападений и диверсантов.