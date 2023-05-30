Нью-Йорк, США, 30 мая, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил пять принципов безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и перечислил их в ходе выступления 30 мая на Совете Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

По словам главы организации, следует избегать ударов с территории объекта или в сторону станции, в том числе в сторону реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала предприятия. Гросси отметил, что соблюдение этих правил обеими сторонами конфликта позволит избежать ядерной аварии и обеспечит целостность ЗАЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая стало известно, что украинские войска попытались атаковать Запорожскую АЭС, применив ударный беспилотник, который удалось посадить и обезвредить. Аппарат не долетел до объекта около 500 метров.

30 мая российский президент Владимир Путин заявил, что Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции. Кроме того, глава государства добавил, что существуют угрозы, касающиеся попыток использовать «какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».