Москва, 4 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 115 военных ВСУ, сообщил 4 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики.

«Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и орудие Д-20», — сказал Конашенков на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, на южнодонецком направлении потери ВСУ за неделю составили до 735 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Восток» слаженными действиями отразили девять атак ВСУ.

Кроме того, в районах населённых пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское, Макаровка (ДНР) и Приютное Запорожской области нанесено поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны.