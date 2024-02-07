Буэнос-Айрес, 7 февраля, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Аргентинские депутаты в ходе заседания парламента приняли решение отправить на доработку сводный закон с реформами нового президента страны Хавьера Милея, сообщило издание La Nacion.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

«Сессия прервана из-за разногласий по главе о приватизации. Возобновив заседание после четвёртого перерыва, который требовали фракции, спикер палаты Мартин Менем объявил, что законопроект возвращается в комитеты, и завершил сессию», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Хавьер Милей в интервью The Wall Street Journal пообещал, что обещанные им в рамках предвыборной кампании экономические реформы будут одобрены конгрессом, несмотря на массовые протесты и забастовки. При этом глава государства допустил, что предложенные им реформы в краткосрочной перспективе могут привести к негативным последствиям.

Обсуждение пакета реформ Милея в палате депутатов началось в конце января. 2 февраля документ был одобрен в целом, однако в ходе заседаний несколько оппозиционных депутатов высказали несогласие с рядом статей. Наиболее спорными оказались пункты, касающиеся предоставления президенту особых полномочий и приватизации государственных компаний.

В начале февраля в центре Буэнос-Айреса сотни митингующих в очередной раз собрались у здания аргентинского конгресса, протестующие перекрыли одну из улиц. В центр города прибыла спецтехника и полиция, начались столкновения. Сотрудники полиции для разгона демонстрантов были вынуждены применить дубинки и слезоточивый газ. В ходе протестов задержали пятерых митингующих, ранения получили не менее 15 человек.