Лондон, 6 февраля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Медики диагностировали у короля Великобритании Карла III онкологическое заболевание на ранней стадии и потому специалисты дали благоприятный прогнозе лечения. Об этом 6 февраля сообщила британская газета Daily Mail.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Stephen Lock

По её информации, Карлу III было известно о диагнозе ещё в начале прошлой недели, и он рассказал своим родственникам о болезни по телефону.

Уточняется, что монарх одним из первых проинформировал об этом принца Гарри, собирающегося приехать в Британию в ближайшее время для встречи с отцом.

Источник рассказал изданию, что семья и друзья короля «были поражены» бодрым настроем Карла III и его решимостью продолжать дела в обычном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали онкологическое заболевание. Отмечалось, что это произошло в ходе недавних процедур, которые монарх Великобритании проходил из-за увеличенной простаты.

При этом в пресс-службе не уточнили форму онкологического заболевания Карла III, дав понять, что это не рак простаты. Монарх принял решение отложить публичные обязанности, однако намерен продолжить работать с государственными делами и официальной документацией.

Пресс-служба Букингемском дворце 26 января сообщила о госпитализации британского монарха из-за увеличенной простаты. В пресс-службе уточнили, что Карла III проходил плановую медицинскую процедуру