Москва, 6 февраля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российские военные на донецком направлении в течение суток заняли более выгодные позиции, сообщил 6 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он сообщил, что российская армия отразила семь атак ВСУ и нанесла удар по украинским подразделениям в районах сёл Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Катериновка, Георгиевка и посёлка Новгородское в ДНР.

«ВСУ потеряли [за сутки на донецком направлении] убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — сообщил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные нанесли удары по артиллерийской системе М777 американского производства, гаубице «Мста-Б», радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Конашенков также сообщил об улучшении позиций российских военных на южнодонецком направлении за сутки по переднему краю. ВС России отразили две атаки ВСУ и нанесли удары по украинским подразделениям в районах села Старомайорское, посёлка Урожайное в ДНР и села Приютное в Запорожской области.

Также российская армия улучшила позиции на краснолиманском направлении по переднему краю. Российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе села Ямполовка в ДНР.