Челябинск, 6 февраля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Челябинский государственный драматический «Камерный театр» отменил запланированные на февраль и март показы спектакля «Мой внук Вениамин», поставленный по пьесе писательницы Людмилы Улицкой. Об этом 6 февраля сообщил ТАСС, ссылаясь на министерство культуры области.

Валерий Мельников/РИА Новости Людмила Улицкая

В ведомстве также сообщили, что театр разорвал договор с агентством, представляющим интересы писательницы. Отменённые спектакли заменили постановками «Рай» и «Восемь любящих женщин».

Также 6 февраля стало известно об отмене спектакля «Потанцуем…» по пьесе Улицкой в московском театре «Современник». В Пермском театре юного зрителя сообщили, что убрали из репертуара спектакля «Еврейское счастье», который поставили по пьесе «Мой внук Вениамин».

Как сообщало ИА Регнум, 31 января пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) опубликовали запись разговора с Улицкой, в котором она сообщила, что перечисляет на Украину гонорары за произведения. Она была уверена, что говорит с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком, и заявила о поддержке терактов украинской стороной.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в тот же день сообщила, что в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева лишили Улицкую статуса почётного профессора вуза. Это решение приняли во время заседания Учёного совета, за него проголосовали 50 участников заседания.

Издательство АСТ 1 февраля сообщило о приостановке выплат Улицкой с проданных книг. Там будут ждать официальных разъяснений писательницы.

Улицкая осудила спецоперацию России на Украине сразу после её начала. После этого она переехала в Германию.