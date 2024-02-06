Москва, 6 февраля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Московский театр «Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе театра.

Евгения Новоженина/РИА Новости

«У нас отменены спектакли «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта», ― уточнил представитель пресс-службы.

Ранее сайте Пермского театра юного зрителя появилось сообщение о замене спектакля «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин», запланированного на 6 февраля, на «Прибайкальскую кадриль». В театре пояснили, что спектакль не отменили, а заменили из-за болезни артиста.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года Улицкая выступила против спецоперации России на Украине, после чего эмигрировала в Германию.

В январе 2024 года писательница в разговоре с пранкерами призналась, что часть гонораров от проданных в России книг переводит в пользу ВСУ. Она считает, что Украина якобы «имеет право на осуществление терактов». Также Улицкая назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова в случае его захвата всех неугодных Киеву граждан.

Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил в беседе с ИА Регнум, что правоохранительным органам следовало бы провести проверку в отношении Улицкой и в случае наличия оснований признать её иноагентом либо включить в список экстремистов.

Председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская сообщила, что Улицкую лишили звания почётного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года. По итогам открытого голосования в поддержку этого решения высказались 50 участников заседания Учёного совета РХТУ.

В издательстве АСТ 1 февраля сообщили, что после антироссийских заявлений Улицкой приостановили выплаты в её адрес.

Российская актриса Яна Поплавскаяраскритиковала Улицкую, назвав её «выжившей из ума».