Москва, 6 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В корпус наблюдателей за выборами в российской столице записались три с половиной тысячи человек, сообщили 6 февраля в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

ТАСС/Дмитрий Феоктистов/

Набор в корпус наблюдателей стартовал 30 января и на сегодняшний день их число достигло 3,5 тыс. человек.

Как сообщил руководитель корпуса и Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв, сразу записываются обычно порядка 65% наблюдателей, которые составляют костяк штаба. Все наблюдатели проходят обучение.

«Обучение традиционно состоит из двух частей: первая часть в формате онлайн – основу нужно будет изучить самостоятельно и подтвердить знания, пройдя тест. Вторая часть — очные занятия, на них опытные преподаватели разберут практические ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели на избирательных участках», — сообщил Ковалёв.

Преподаватели московских вузов познакомят наблюдателей с основами избирательного права. Также они расскажут, как вести себя в нестандартных ситуациях. Вступившим в корпус расскажут о приложении «Мобильный наблюдатель».

Записаться в корпус и узнать подробнее о задачах наблюдателей можно на официальном сайте. Наблюдателем может стать гражданин России, достигший на день голосования 18 лет и обладающий активным избирательным правом.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней с 15 по 17 марта. Досрочное голосование будет проходить 25 февраля — 14 марта. В Москве проголосовать можно будет на избирательных участках, а также онлайн.

В этом году в выборах президента России будут участвовать жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Общая численность избирателей в стране, по состоянию на 1 января 2024 года, составила 112,3 млн человек.