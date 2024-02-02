Москва, 2 февраля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут проголосовать на выборах президента России одним из нескольких способов, сообщила пресс-служба мэрии столицы 2 февраля.

РИА Новости 2024/Кирилл Брага

Москвичи смогут проголосовать на официальном сайте мэра столицы, регистрация для этого не потребуется, сказано в сообщении. Также можно будет принять участие в выборах на любом избирательном участке с помощью терминала, выдающего электронные бюллетени. Проголосовать с использованием бумажного бюллетеня можно будет только по месту постоянной регистрации или прикрепления.

«Если на время выборов житель столицы уедет из Москвы, ему все равно будет доступно онлайн-голосование из любого места, где он находится. Для этого достаточно устройства, подключенного к интернету. Однако, если москвич прикрепился к избирательному участку другого региона, проголосовать онлайн он уже не сможет. Чтобы сделать это, нужно аннулировать свое прикрепление», — отметили в мэрии.

Жители столицы, которые прикрепились к избирательному участку в Москве не по месту постоянной регистрации, смогут проголосовать онлайн или на другом участке, не аннулируя прикрепление, а вот в случае прикрепления к избирательному участку другого региона им будет доступно голосование на участке по месту постоянной регистрации в Москве при помощи бумажного бюллетеня, пояснили в пресс-службе. Проверить доступные способы голосования можно в личном кабинете на сайте mos.ru.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Голосование впервые будет трёхдневным. Также впервые в истории в выборах примут участие жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что от избирателей поступило уже 740 тысяч заявлений на использование процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента. Общая численность избирателей в России по состоянию на 1 января составила 112,3 миллиона человек, рассказали также в ЦИК. За рубежом число избирателей составляет чуть более 1 миллиона 890 тысяч человек.