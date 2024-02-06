Брюссель, 6 февраля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Законодатели Евросоюза достигли предварительного соглашения о создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Новый механизм поддержки страны на 50 млрд евро рассчитан на период 2024–2027 годов. Об этом 6 февраля сообщили в Совете Евросоюза.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«ЕС готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинский фонд позволит нам оказывать последовательную и предсказуемую поддержку Украине», ― сказал министр финансов председательствующей в Совете ЕС Бельгии Винсент ван Петегем.

Он добавил, что поддержка поможет Украине в тоже время продвигать реформы, необходимые ей на пути к будущему членству в ЕС.

Общий бюджет фонда для Украины в размере 50 млрд евро составят 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов.

Прежде чем закон пройдет официальную процедуру принятия, предварительное соглашение должен одобрить Совет ЕС и Европейский парламент. После принятия его опубликуют в «Официальном журнале» ЕС, в силу закон вступит на следующий день.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля лидеры 27 европейских стран одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украины в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Венгрия приняла предложение Евросоюза после долгих «переговоров». В статье американского издания Politico журналист отметили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на предоставление Брюсселем 50 млрд евро Киеву после того, как его уговорили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Анонимный источник, знакомый с ситуацией, заявил, что лидеры Евросоюза вынудили Орбана согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом». При этом конкретные меры угроз в адрес премьера он не привёл. Утверждается, что вместо уговоров главы стран ЕС пообещали лишить Орбана преференций и ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии.

Орбан отметил, что выделенные ЕС средства пойдут на поддержку «обанкротившегося» украинского государства, а не на закупки оружия для ВСУ. При этом лидеры Евросоюза в декларации по итогам того же саммита призвали ускорить поставки оружия на Украину.

Политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ИА Регнум заявил, что помощь в размере 50 млрд евро Украине ситуацию не изменит, но сможет поддержать украинский бюджет.