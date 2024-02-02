Москва, 2 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Помощь в размере 50 млрд евро, которую лидеры стран ЕС договорились предоставить Украине ситуацию не изменит, но сможет поддержать украинский бюджет. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 февраля заявил политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, эта сумма немаленькая, но в тоже время не столь большая, примерно один миллиард евро в месяц.

«Это, конечно, ситуацию не изменит, но тем не менее сможет поддержать украинский бюджет, практически рухнувшее украинское государство», — отметил он.

Фёдоров добавил, что скорее всего, эти средства пойдут на выплаты чиновникам, пенсионерам, работникам социальной сферы, поскольку без вливания указанных денег, украинское государство просто рухнет.

«Оно собственно и так находится в полуразложившемся состоянии», — уточнил политолог.

Он также допустил, что часть этих средств может пойти и на закупку вооружений, хотя, как указал Фёдоров, для этих целей действуют другие программы. Что касается согласия Венгрии на выделение указанных средств, то это не удивительное событие, всё к этому и шло, отметил эксперт.

По его словам, Венгрия получила какие-то бонусы, её смогли убедить, что не стоит идти против течения.

«Поэтому Венгрия, я думаю, не проиграла в этом плане и политика премьер-министра страны Виктора Орбана принесла свои положительные результаты для этого государства», — высказал мнение эксперт.

По поводу помощи США Киеву, политолог заявил, что Вашингтон всё же найдет какой-нибудь компромисс по охране границы с Мексикой, поэтому в конце концов США будут помогать Украине. Фёдоров указал на то, что в случае смены власти после выборов в США, возможно и произойдут какие-то изменения в американской политике.

«Хотя рассчитывать на то, что к власти придёт дружелюбный в отношении нас человек не стоит. Конечно это иллюзии. Это лишь такой популизм со стороны одного из кандидатов на пост президента США Дональда Трампа», — предупредил он.

Поэтому России необходимо максимальное единство, сплочение внутри страны. Это является залогом прочности и победы РФ, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля лидеры 27 европейских стран одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украины в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддерживать решение о выделении Киеву 50 млрд евро. По его словам, нет смысла утверждать четырёхлетнюю программу помощи в условиях, когда неясно, что будет с киевским режимом через три месяца.

Знакомый с ситуацией анонимный источник рассказал, что лидеры Евросоюза вынудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом». При этом конкретные меры угроз в адрес премьера он не привёл.

Орбан заявил, что Венгрия добилась от Брюсселя гарантии того, что её замороженные в фондах Евросоюза средства не будут отправлены Украине. Он также отметил, что новый пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро пойдёт не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку экономики этой страны.