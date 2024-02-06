Вашингтон, 6 февраля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могут освободить Одессу для того, чтобы защитить свои границы. Такое мнение 6 февраля выказал экс-советник госсекретаря США, полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если мы не сядем за стол переговоров, если не предложим что-то и не начнём процесс, то мы потеряем Одессу», — заявил он.

По словам Уилкерсона, для руководства России освобождение Одессы будет основной целью, так как это обеспечит защиту российских границ.

Одесса ценнее Киева, потому что даёт доступ к Черному морю, пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что при необходимости Россия может освободить Одессу для обеспечения безопасности Крыма. Эксперт уточнил, что по окончании украинского конфликта киевский режим ликвидируют.

Британский эксперт Александр Меркурис 4 февраля заявил, что, в случае несогласия Киева на переговоры, он может потерять Харьков и не только этот город. По его словам, при плохом для киевского режима развитии событий, он не сможет захватить Харьков, являющийся крупным промышленным центром.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 февраля заявил, что в будущем территория Украины сократится до Львовской области, на что уже ориентируется бизнес в Европе. Он отметил, что бизнесмены в этом случае гораздо дальновиднее, чем европейские политики.