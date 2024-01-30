Вашингтон, 30 января, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В случае необходимости Россия может принять решение об освобождении Одессы, чтобы обеспечить безопасность Крыма. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

ТАСС/Lequeux/bePress Photo Agency/bppa/ABACAPRESS.COM

Он отметил, что базирующиеся в Одессе подразделения ВСУ угрожают безопасности Крыма, поэтому Россия не позволит киевскому режиму контролировать этот город.

По его словам, по окончании конфликта нацистский режим Владимира Зеленского будет уничтожен.

«Это нацистский режим. Он прекратит существование», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января Риттер заявил, что Россия освободит Одессу, Харьков, Николаев и Днепропетровск по итогам спецоперации. Он уточнил, что ВСУ терпят полный крах на поле боя и скоро наступит момент, когда уже ничто не сможет остановить российских военных.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 декабря отметил, что Киев, Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск являются русскими городами, которые временно оккупированы неонацистским киевским режимом. По его словам, то, что эти города на картах значатся украинскими — это временное явление.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря на церемонии награждения Героев России заявил, что спецоперация достигнет всех своих целей, российские военные защитят суверенитет и безопасность страны.