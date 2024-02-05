Лондон, 5 февраля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В случае, если киевские власти не согласятся начать переговоры с Моской, они могут лишиться Харькова. Такое мнение 4 февраля высказал британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

РИА Новости/Виктор Антонюк

«Если украинцы не хотят лишиться Харькова и Харьковской области, тогда им необходимо немедленно начать переговоры», — сказал он.

По словам эксперта, в противном случае ситуация для Киева не закончится только потерей Харькова.

При плохом для киевских властей варианте развития ситуации они уже не смогут вернуть Харьков, и эта утрата станет для них тяжёлой, потому что город является крупным промышленным центром, отметил Меркурис.

В случае создания российскими властями буферной зоны на территории Харьковской области, по мнению аналитика, жители региона сами захотят присоединиться к России.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января немецкий журналист Юлиан Рёпке признал, что российские военные продвигаются вперёд на харьковском направлении. По его словам, на это участке фронта для ВСУ сложилась критическая ситуация.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 января сообщил об освобождении российскими военными Крахмального в Харьковской области. Военный уточнил, что также ВС России ударами авиации и артиллерии отразили семь попыток атак ВСУ у Синьковки в Харьковской области, Терн в ДНР и Коломыйчихи в ЛНР.