Москва, 5 февраля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Будущая территория Украины сократится до Львовской области, и на это ориентируется европейский бизнес, заявил 5 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на то, что конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали стал именно Львов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это похоже на первое признание того, что Львов-Лемберг станет новой столицей Украины в пределах Львовской области», — написал Медведев в соцсети X.

Львов-Лемберг — старое название, когда область находилась в составе Австрийской империи.

Очевидно, бизнес куда более дальновиден, чем политики, подчеркнул Медведев.

Американское Агентство по международному развитию (USAID) заявляло о планах вложить $225 млн в строительство 75-километрового участка железной дороги с европейской колеей совместно с «Укржелдорогой». Магистраль от Львова до границ ЕС, согласно проекту, в случае появления войдёт в масштабный трансъевропейский проект — Средиземноморский коридор, начинающийся на юге Испании.

Как сообщало ИА Регнум, в январской статье для издания The Spectator британский журналист Оуэн Мэттьюс выразил мнение, что Запад не заинтересован в широкомасштабном конфликте с Россией, и единственным решением для него остаётся фактический раздел Украины. По мнению репортёра, судьба конфликта решится не в Киеве, а в Вашингтоне, поддержка которого позволяет ВСУ продолжать военные действия, и что в значительной степени раздел Украины уже произошёл, хотя это и не хотят открыто признавать в США и ЕС.

По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой Украину, что приведёт к её полному распаду. Он отметил, что дело не только в том, что Россия может освободить Харьков и Одессу, идут разговоры о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть интересы.