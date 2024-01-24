Москва, 24 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-25» направят к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме, в результате чего экипаж, в составе которого будет космонавт из Белоруссии Марина Василевская, прибудет на станцию уже через три часа после старта. Об этом 24 января рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин на XLVIII Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королёва («Королёвские чтения») в МГТУ им. Баумана.

Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС Марина Василевская

«Будем стараться в марте запустить белорусскую космонавтку, чтобы она по-быстрому долетела до станции», — сказал он.

Муртазин уточнил, что сверхкороткая схема полёта корабля к МКС получается не всегда. Он привёл в пример пуски нескольких «Союзов», которые не удалось отправить на станцию по двухвитковой схеме из-за проведённой до их старта коррекции орбиты МКС для уклонения от космического мусора.

По традиционной схеме полётов «Союзов» и грузовых кораблей «Прогресс» они летят к станции за 34 витка вокруг планеты, для чего тратят на путь более двух суток. Также есть укороченная четырёхвитковая схема (шесть часов) и двухвитковая (три часа).

Как сообщало ИА Регнум, первоначально полёт Василевской на МКС планировали на осень 2023 года, однако его пришлось перенести из-за ситуации с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-22», получившим в космосе повреждения радиатора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 августа 20 223 года рассказал, что полёт космонавтки из Белоруссии на МКС состоится в первом квартале 2024 года. Он также рассказал, как договаривался о полёте с руководством России и госкорпорации «Роскосмос».

Президент Белоруссии 6 января установил точное местное время на часах, подаренных им белорусским женщинам-космонавтам Василевской и её дублеру Анастасии Ленковой. Лукашенко отметил, что жители страны будут ждать космонавток на Земле.