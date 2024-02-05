Эр-Рияд, 5 февраля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что предприятие активно продвигает ближневосточным партнёрам зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф», подтвердившую способность уничтожать баллистические ракеты, в отличие от западных аналогов, в условиях реальных боевых действий. Об этом он заявил 5 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

«С-400 «Триумф» — лучшая на сегодняшний день система ПВО большой дальности в мире. «Рособоронэкспорт» ведёт непрерывную работу по её продвижению партнёрам из стран Ближнего Востока, которые проявляют повышенный интерес к защите своих территорий и важных инфраструктурных объектов от воздушной угрозы», — заявил Михеев ТАСС на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

По отдельным характеристикам система в несколько раз превосходит мировые аналоги, в частности, в способности уничтожать не только аэродинамические цели, но и баллистические ракеты, уточнил он. По словам Михеева, опыт специальной военной операции на Украине показал, что западные системы ПВО пропускают баллистические цели практически в 100% случаев.

С-400 «Триумф» (по кодификации США и НАТО — SA-21 Growler) — российский зенитный ракетный комплекс, система большой и средней дальности, принятая на вооружение в апреле 2007 года. «Триумф» — название экспортной версии. Система предназначенная для ударов по воздушным целям, в том числе аппаратам, выполненным по технологии «стелс», в условиях интенсивного противодействия.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года источники, близкие к Минобороны России, сообщали, что в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции ВС России применили системуС-400 в связке с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, а также с использованием зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения. По данным источника, удары производились на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 тыс. метров, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет. Официальной информации о применении С-400 на Украине от Минобороны России не поступало.