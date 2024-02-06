Москва, 6 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», в котором тренеры и спортсмены летели на первенство России по фигурному катанию среди юниоров, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска и въехал в сугроб. Инцидент произошёл 5 февраля.

Илья Наймушин/РИА Новости

На борту самолёта находились 93 человека: 87 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди них заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин. В самолёте также были журналисты «Первого канала», которые прилетели в Саранск для работы на первенстве. Пассажиры и экипаж самолёта не пострадали.

Позднее Тарасова прокомментировала инцидент. Она заявила, что приземление ей показалось жестковатым.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865295" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Что стало причиной ЧП?

Точную причину авиапроисшествия предстоит выяснить. Согласно одной из версий, причиной ЧП стал низкий коэффициент сцепления при плохих погодных условиях. При этом в авиакомпании «Россия» рассказали, что инцидент произошёл из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам.

В авиакомпании заявили, что при приземлении самолёта, выполняющего рейс № 6165, в Саранске в 20:30 произошел сход воздушного судна в конце пробега на 5-7 м вправо. Росавиация сообщила, что самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 метров. По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам.

Пассажиры не могли покинуть самолёт на протяжении 30 минут. Высадку пассажиров из самолёта закончили в 21:12 мск. Их выпустили из салона с помощью трапа через левую дверь. Воздушное судно повреждения не получило. После высадки пассажиров самолёт стали готовить к буксировке на стоянку.

Аэропорт Саранска временно закрыли на прилёт и вылет самолётов.

СК и прокуратура выясняют обстоятельства инцидента

Обстоятельства инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, выяснят следователи. Центральное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило, что по этому факту начали проверку. По её результатам примут процессуальное решение.

Рузаевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства посадки в Саранске самолёта из Москвы. По предварительным данным, самолёт при осуществлении рулёжки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. В аэропорт выехал Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов.

В Росавиации сообщили, что ЧП в аэропорту Саранска классифицировали как серьёзный авиационный инцидент.