Самолёт Sukhoi Superjet с Тарасовой и фигуристами попал в аварию в Саранске
Sukhoi Superjet с фигуристами и Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске
Москва, 6 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», в котором тренеры и спортсмены летели на первенство России по фигурному катанию среди юниоров, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска и въехал в сугроб. Инцидент произошёл 5 февраля.
На борту самолёта находились 93 человека: 87 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди них заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин. В самолёте также были журналисты «Первого канала», которые прилетели в Саранск для работы на первенстве. Пассажиры и экипаж самолёта не пострадали.
Позднее Тарасова прокомментировала инцидент. Она заявила, что приземление ей показалось жестковатым.
Что стало причиной ЧП?
Точную причину авиапроисшествия предстоит выяснить. Согласно одной из версий, причиной ЧП стал низкий коэффициент сцепления при плохих погодных условиях. При этом в авиакомпании «Россия» рассказали, что инцидент произошёл из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам.
В авиакомпании заявили, что при приземлении самолёта, выполняющего рейс № 6165, в Саранске в 20:30 произошел сход воздушного судна в конце пробега на 5-7 м вправо. Росавиация сообщила, что самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 метров. По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам.
Пассажиры не могли покинуть самолёт на протяжении 30 минут. Высадку пассажиров из самолёта закончили в 21:12 мск. Их выпустили из салона с помощью трапа через левую дверь. Воздушное судно повреждения не получило. После высадки пассажиров самолёт стали готовить к буксировке на стоянку.
Аэропорт Саранска временно закрыли на прилёт и вылет самолётов.
СК и прокуратура выясняют обстоятельства инцидента
Обстоятельства инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, выяснят следователи. Центральное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило, что по этому факту начали проверку. По её результатам примут процессуальное решение.
Рузаевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства посадки в Саранске самолёта из Москвы. По предварительным данным, самолёт при осуществлении рулёжки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. В аэропорт выехал Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов.
В Росавиации сообщили, что ЧП в аэропорту Саранска классифицировали как серьёзный авиационный инцидент.