* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 февраля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы назначил штраф в размере 10 тыс. рублей писателю Дмитрию Быкову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за участие в нежелательной международной организации. Об этом 6 февраля говорится в решении суда.

Смышляев Алексей/ТАСС

«Суд признал виновным Быкова по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей», — процитировало текст решения ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января стало известно, что Быкова могут оштрафовать участие в нежелательной международной организации. Максимальным штрафом за это правонарушение является сумма в размере 15 тыс. рублей.

Никулинский суд Москвы 31 декабря 2023 года снова оштрафовал писателя за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. До этого суд штрафовал Быкова на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без плашки иноагента и на 10 тыс. рублей в октябре 2022 года за аналогичное нарушение.

Министерство юстиции внесло Быкова в реестр иностранных агентов 29 июля 2022 года.

В разговоре в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) в декабре 2023 года писатель, думая, что общается с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком, заявил, что не имеет претензий к украинской армии из-за убийств русских. Быков добавил, что собирается вернуться в Россию.