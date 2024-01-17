* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Писателю Дмитрию Быкову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит штраф на 15 тыс. рублей. Его обвиняют в участии в нежелательной международной организации, сообщили в Никулинском суде Москвы.

РИА Новости/Михаил Воскресенский Писатель Дмитрий Быков

«В суд поступил протокол, составленный по ст 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной)»,— приводит сообщение суда ТАСС. Уточняется, что максимальная сумма штрафа за данное правонарушение может составить 15 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, Никулинский суд Москвы уже дважды штрафовал Дмитрия Быкова за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Сумма второго штрафа составила 40 тысяч рублей. В первый раз суд обязал Быкова оплатить 10 тысяч рублей.

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