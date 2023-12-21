* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы вновь оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, сообщили 21 декабря в пресс-службе суда.

Антон Новодережкин/ТАСС Писатель Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Суд признал Быкова виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом) и назначил ему наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, Быков был внесён Минюстом в реестр иностранных агентов 29 июля 2022 года. В июне 2023 года Никулинский суд уже штрафовал писателя на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. Кроме того, в октябре 2022 года Быков получил 10 тысяч штрафа за аналогичное нарушение.

Кроме того, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), запись которого они выложили в Сеть 11 декабря, Быков, думая, что разговаривает с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком, заявил, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийств русских.

Он также добавил, что собирается вернуться в Россию. По его словам, в стране у него осталось много студентов, которые «адекватно» относятся к сложившейся ситуации. Быков также выразил готовность преподавать и выступать на Украине, если его позовут.

В интервью он также сказал, что мечтает, чтобы Украина захватила Мариуполь, а также выразил готовность покупать дроны для ВСУ с гонораров от изданных книг.

В этой связи глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить писателя на предмет финансирования украинской армии.