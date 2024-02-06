Токио, 6 февраля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В японской префектуре Кагава, где выявили вспышку птичьего гриппа, уничтожат почти 110 тысяч кур. Об этом 6 февраля сообщили в министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства.

(сс) Idella Maeland

По данным ведомства, подозрение на высокопатогенный вирус куриного гриппа подтвердили в городе Митоё. Анализ на птичий грипп оказался положительным. Это первый случай в этом сезоне, когда птичий грипп подтвердили на птицефабриках префектуры, сообщил телеканал NHK.

Из-за этого в радиусе 10 км от птицефабрик ограничат передвижение и вывоз кур, яиц. Кроме того, в окрестностях создали пять пунктов для дезинфекции транспортных средств, в основном связанных с животноводством.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января стало известно, что в префектуре Ибараки (регион Канто) из-за вспышки птичьего гриппа забьют около 930 тысяч кур. Такжевспышку заболевания выявили в японской префектуре Миядзаки. Здесь собирались уничтожить более 100 тысяч кур.

Из-за птичьего гриппа в Японии только в текущем сезоне уничтожили более 10 млн птиц. Заболевание нанесло огромный урон птицеводству и стало основной причиной подорожания куриных яиц. Цена на куриные яйца в стране достигла рекордной отметки за последние 29 лет.