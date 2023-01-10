Токио, 10 января, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Более 100 тысяч кур будет уничтожено в связи со вспышкой птичьего гриппа, которая была зафиксирована в японской префектуре Миядзаки. Об этом 10 января свидетельствуют данные японского министерства сельского хозяйства.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

Подозрение на заболевание у кур возникло у сотрудников птицефермы в городе Каваминами, обнаруживших на территории нескольких мёртвых кур-несушек. Высокопатогенный штамм птичьего гриппа у погибших птиц был выявлен с помощью генетического анализа. На ферме введён строжайший карантин на транспортировку кур и яиц, запрещён их вывоз за пределы десятикилометровой карантинной зоны.

Вспышку птичьего гриппа специалисты связывают с прилётом перелётных птиц, который в этом сезоне начался раньше, чем обычно. Перелётных птиц считают основным распространителем вируса.

Из-за птичьего гриппа в Японии только в текущем сезоне было уничтожено более 10 млн птиц. Заболевание нанесло огромный урон птицеводству и стало основной причиной подорожания куриных яиц. Цена на куриные яйца в стране достигла рекордной отметки за последние 29 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке птичьего гриппа в японской префектуре Канто.