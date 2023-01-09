Цукуба, Япония, 9 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. В префектуре Ибараки (регион Канто) из-за вспышки птичьего гриппа в понедельник, 9 января, забьют около 930 тысяч кур. Об этом сообщается на официальном сайте министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Птичий грипп

«Согласно данным специалистов, концентрация вируса в окружающей среде крайне высока. Необходимо, чтобы все отдавали себе отчет в критичности ситуации и действовали сплоченно на уровне государства и префектур», — заявил министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Тэцуро Номура в ходе заседания 9 января.

Отмечается, что, согласно данным газеты «Иомиури», за текущий сезон уже побит антирекорд 2020 года, когда за сезон из-за птичьего гриппа пришлось уничтожить 9,87 миллиона особей. В связи с критической ситуацией в ведомстве создан экстренный штаб.

Ранее газета The Mainichi сообщала, что в Японии впервые обнаружили в реке кита, длина которого составляет порядка восьми метров.