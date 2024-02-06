Киев, 6 февраля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не справляется со своими обязанностями, в связи с чем его стоит заменить. Такое мнение 6 февраля высказал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам генерала, он не считает необходимой отставку главкома украинских войск Валерия Залужного. Он отметил, что надеется на то, что когда Зеленский задумал сменить украинское руководство, то имел в виду себя.

Кривонос уточнил, что, по его мнению, главе киевского режима стоит понять, что он «в принципе не справляется с определённой частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации», а к Зеленскому гораздо больше вопросов, чем к Залужному, так как украинская экономика не работает.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 5 февраля заявил, что задумался о необходимости смены украинского военного руководства и всего управленческого аппарата. По его словам, киевским властям нужны «перезагрузка и новое начало». Также глава киевского режима признался, что думает о замене Залужного.

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко 6 февраля раскритиковал заявления Зеленского о руководстве страны. Он задался ироническим вопросом, кто же тогда на самом деле сейчас руководит Украиной.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 31 января заявила, что ситуация с возможность отставки Залужного говорит об агонии киевского режима. По её словам, в стране наблюдается окончательный распад государственности.