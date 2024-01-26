* * — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 26 января, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разрабатывает функцию поддержки чатов с пользователями сторонних приложений, сообщил портал WABetaInfo.

Muhammad Ata/Global Look Press

«WhatsApp работает над соблюдением правил ЕС, разрабатывая поддержку сторонних чатов», — говорится в сообщении.

По данным портала, в новой версии обновления планируют добавить раздел с чатами, через который можно будет отправлять сообщения контактам в другие мессенджеры. В свою очередь, пользователи других мессенджеров, включая, например, Telegram, смогут отправлять сообщения контактам WhatsApp. Для этого даже необязательно иметь учетную запись в приложении.

Кроме того, сквозное шифрование должно быть сохранено в интероперабельных системах обмена сообщениями, обеспечивая хороший уровень безопасности для пользователей, участвующих в кроссплатформенной коммуникации.

Функцию обмена сообщениями со сторонними мессенджерами внедрят с целью соблюдения требований акта ЕС по цифровым рынкам. Закон о цифровых рынках (DMA) направлен на регулирование поведения крупных технологических компаний, которые оказывают значительное влияние на цифровой рынок. Одним из ключевых аспектов DMA является требование к этим компаниям предоставлять пользователям возможность общаться друг с другом с помощью различных приложений.

Как сообщало ИА Регнум, платформа Telegram запустила функцию сториз в июле 2023 года. Опубликовать короткие видеоистории изначально могли только подписчики Telegram Premium. Пользователи получили возможность определять настройки каждой видеоистории, а также выбрать, кто сможет просматривать «сториз».

Позднее, в августе того же года основатель платформы Павел Дуров заявил, что функция сториз станет бесплатной для всех пользователей мессенджера. Он отметил, что следующим шагом для платформы станет выход за рамки простого обмена сообщениями и возглавление инноваций в социальных сетях.