* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 5 февраля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Журналиста американского интернет-издания Washington Examiner Тома Рогана (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) включили в России в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Это следует из данных Росфинмониторинга.

Соцсети Том Роган

«Роган Том, 8 февраля 1986 года рождения, город Лондон Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в базе на сайте ведомства.

Также в перечень включили и другого сотрудника Washington Examiner — журналиста Хьюго Гордона (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Кроме того, в списке также находится бывший спикер сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Уголовные дела в отношении Гордона и Рогана Следственный комитет возбудил в 2018 году после появления в издании призывов к подрыву Крымского моста.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая 2018 года, в день открытия Крымского моста, один из авторов Washington Examiner Том Роган опубликовал статью под названием «Украина должна разбомбить Крымский мост Путина», в которой он оправдывал этот шаг необходимостью защиты Киевом своей территориальной целостности.

В ответ на эту публикацию против него самого и редактора издания Уго Гурдона СК возбудил уголовные дела. Рогану вменили нарушение по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), тогда как Гурдона обвинили в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности».