Вашингтон, 18 мая, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Попытку оправдаться за скандальную заметку о необходимости «разбомбить» Крымский предприняло руководство издания The Washington Examiner. Соответствующая статья под заголовком «Наш ответ российским угрозам в адрес наших журналистов» опубликована на сайте издания 17 мая.

Дядя Сэм

Напомним, 15 мая, в день открытия Крымского моста, один из авторов Washington Examiner Том Роган опубликовал статью под названием «Украина должна разбомбить Крымский мост Путина», в которой он оправдывал этот шаг необходимостью защиты Киевом своей территориальной целостности.

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В ответ на эту публикацию против него самого и редактора издания Уго Гурдона следственным комитетом России были возбуждены уголовные дела. Рогану вменяют нарушение статьи 205 УК РФ («Террористический акт»), тогда как Гурдона обвиняют в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности».

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В СКР отметили, что в действиях Гурдона «усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма».

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В результате издание оказалось вынужденным защищать своих коллег. Во-первых, указало издание, Роган не призывал к убийству людей, а выступал, по сути, за уничтожения «незаконной собственности», с помощью которой Россия «подготавливает пути для дальнейшего «объединения» Советского Союза», а во-вторых, у него на это есть данное конституцией право.

Так, Роган и кто угодно еще имеют право критиковать свое правительство и выступать за любое внешнеполитическое решение, в том числе за удар по Сирии. Они также вправе предлагать дипломатические и военные «ответы на агрессию России».

Самой же России издание советуют стать «более открытой миру», «установить главенство права», помириться со своими соседями, а также смириться со своим нынешним статусом в мире: она всегда будет никому «не нужной супердержавой», у которой будет больше ядерного оружия, чем «ума в голове».

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Также напомним, что в своей статье Роган не указывает на необходимость уничтожать исключительно элементы моста, он лишь обращает внимание на то, что благодаря его значительной протяженности при ударе украинской авиации снижается риск среди тех, кто этим мостом пользуется.