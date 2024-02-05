* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 5 февраля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Росфинмониторинг включил мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова в список экстремистов и террористов. Это 5 февраля следует из базы данных службы.

Igor Golovniov/Zuma/TASS Борис Филатов

«Филатов Борис Альбертович, 07.03.1972 года рождения, г. Днепропетровск Днепропетровской области Украинской ССР», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября 2023 года МВД России объявило в розыск Филатова, в отношении которого ранее СК России возбудил уголовное дело о подстрекательстве к геноциду. Также Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра Днепропетровска.

Ранее, 5 февраля, Росфинмониторинг внёс в список экстремистов и террористов экс-спикера сил теробороны украинской армии трансгендера Сару Эштон-Чирилло (внесёна Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Кроме неё, в перечень внесли двух журналистов американского интернет-издания Washington Examiner.

Росфинмониторинг 18 декабря 2023 года включил писателя Григория Чхартишвили (Борис Акунин) (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в список террористов и экстремистов. Замглавы службы Герман Негляд 26 декабря 2023 года пояснил, что Росфинмониторинг формирует такой перечень согласно закону.