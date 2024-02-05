Москва, 5 февраля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Росфинмониторинг заявил 5 февраля о включении бывшего спикера сил теробороны ВСУ трансгендера Сары Эштон-Чирилло в список экстремистов и террористов.

Кадр из видео

«Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 год рождения», — говорится на сайте ведомства.

Помимо неё, в перечне экстремистов и террористов оказались журналисты интернет-издания Washington Examiner Хьюго Гордон и Том Роган. Вследствие включения указанных лиц в перечень банки замораживают их средства и приостанавливают их обслуживание.

В отношении журналистов в 2018 году возбудили уголовные дела после призывов к подрыву Крымского моста, а Эштон-Чирилло высказывалась, что «русские произошли от монголов» (по другой формулировке — «из группы людей, которые хотят быть рабами»), а Европа «заканчивается на Украине». Об этом экс-спикер заявила в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), представившимися ей бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила после этого, что спикер показала абсолютное отсутствие знания истории. Дипломат подчеркнула, что следовало бы уточнить у Эштон-Чирилло, от кого, по её мнению, произошли украинцы и когда именно они произошли, если они уже «тысячи лет назад» сражались с монголами.

Эштон-Чирилло занимала пост спикера с августа 2023 года и делала русофобские заявления, в частности о том, что «русские не люди», а также угрожала убийством российским журналистам, после чего её отстранили от должности в ВСУ.