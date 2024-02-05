Москва, 5 февраля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Пить кофе натощак можно, если при этом не возникают неприятные симптомы. Об этом в беседе с «KP.RU» заявил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии» Андрей Харитонов, развеяв существующий миф о вреде кофе на пустой желудок.

Павел Лисицын/РИА Новости

Специалист добавил, что здоровью не вредят и кислые фрукты, например, яблоки и мандарины. Дело в том, что в них находятся слабые с химической точки зрения кислоты, а в желудке присутствует более сильная соляная кислота.

«На сегодня нет никаких доказательств, что какой-либо продукт (мы не берем искусственные химические соединения типа уксусной эссенции или других растворов) способен травмировать слизистую оболочку желудка настолько, что это станет значимым», — пояснил гастроэнтеролог.

Он добавил, что слизистая оболочка желудка адаптирована к большому спектру веществ.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что в день можно пить не больше двух чашек кофе, при переизбытке которого может возникнуть изжога и ускорение сердцебиения. Врач подчеркнула, что людям с аритмией вообще следует отказаться от кофе и начать пить вместо него цикорий.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян назвала кофе в числе напитков, которые могут спровоцировать курение.

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что водка повышает риск онкологических заболеваний половой системы и органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).