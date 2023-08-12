Москва, 12 августа, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Врач рассказала, сколько кофе можно пить ежедневно без вреда для здоровья. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила 12 августа, что в день можно пить не больше двух чашек кофе, так как он является мощным мозговым стимулятором, при переизбытке которого может возникнуть изжога и ускорение сердцебиения.

Martin Vorel Врач

«В день нужно выпивать не больше двух чашек кофе, причем не подряд, а с утра, например, и около четырех-пяти часов вечера», — сказала врач.

Диянова отметила, что кофе негативно влияет на желудочно-кишечный тракт и вызывает выделение большого количества соляной кислоты. По её словам, чтобы взбодриться, можно заменить кофе зарядкой или дневным сном. Об этом врач рассказала в беседе с News.ru. Дианова подчеркнула, что людям с циррозом, язвами, панкреатитом или аритмией вообще следует отказаться от кофе и начать пить вместо него цикорий, который содержит больше полезных веществ.

Как сообщало ИА Регнум 9 августа, в России могут подорожать чай и кофе. Сообщалось, что крупные производители чая и кофе повысят с сентября на 6–9% отпускные цены для ретейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию», что связано с девальвацией рубля, подорожанием импорта сырья и падением урожайности какао-бобов и чая.