Москва, 15 ноября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Правильно составленный рацион поможет бросить курить, сообщила 15 ноября руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РоссииМаринэ Гамбарян.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Сыры, фрукты и овощи делают вкус сигарет невыносимым», — рассказала эксперт в интервью aif.ru.

Гамбарян также посоветовала поменять послеобеденные привычки, чтобы не спровоцировать курение. По её словам, палочки моркови, сельдерея, огурца или семечки помогут занять руки, рот и время.

В период отказа от курения также следует пить больше воды, травяные и фруктовые чаи, отвары, которые помогут вывести токсины из организма и очистить бронхи. При этом спровоцировать курение могут кафе или чай, а также газировки и алкоголь.

Специалист также посоветовала найти новые увлечения, хобби или спортивные занятия. По словам Гамбарян, хорошая физическая нагрузка является источником эндорфинов, как раз в замену тех, что обеспечивает никотин.

Как сообщало 12 ноября ИА Регнум, американские учёные выяснили период восстановления мозга после отказа от алкоголя. У алкоголиков участки коры головного мозга становятся тоньше. Это приводит к нарушениям высших когнитивных функций.

Во время исследования специалисты изучили МРТ-снимки 40 человек, которые лечились от алкоголизма. Мозг сканировали через неделю, месяц и 7,3 месяца после их отказа от спиртных напитков. При этом выраженное восстановление коры головного мозга наблюдалось через семь месяцев.