Москва, 25 января, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Водка повышает риск онкологических заболеваний половой системы и органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), заявил 25 января изданию News.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода, всех органов ЖКТ. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — рассказал он.

Умнов добавил, что крепкие спиртные напитки в целом провоцируют мутации в клетках тканей, которые чаще всего контактируют с алкоголем.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала алкогольные коктейли самыми опасными напитками для печени, так как в них, кроме спирта, много сахара, химических консервантов и вредных красителей. Также она заявила, что для здоровья особенно вредны ликёр и шампанское.

Правительство России в декабре прошлого утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, разработанную Минздравом. Программа предполагает, что в стране годовое потребление алкоголя снизится за это время на 12% — с 8,9 до 7,8 л на душу населения.