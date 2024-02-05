Берлин, 5 февраля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России успешно нащупывают слабые места в обороне украинской армии и благодаря этому продвигаются вперёд. Об этом 5 февраля заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Они [ВС России] ищут бреши в обороне ВСУ, пробивают их, а затем продвигаются на три-четыре <…> километра вперёд», — пожаловался он.

По словам журналиста, сейчас российские военные захватили инициативу почти на всех участках линии боевого соприкосновения, а украинская армия, вопреки существующим в западных странах мнениям о её успехах, терпит неудачи и перешла к обороне.

«На большей части фронта русские перехватили инициативу уже давно, у них преимущество. Это нужно признать», — добавил Ваннер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 февраля полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что фронт ВСУ обрушится летом под ударами российских войск, которые пока ещё не наступали. По его словам, сейчас российские бойцы ищут слабые места в украинской обороне.

Газета The New York Times 4 февраля написала, что ВСУ на фоне нехватки личного состава и оружия отдают инициативу в зоне военных действий армии России в попытках удержать позиции. Журналисты добавили, что российские военные могут использовать в пять раз больше снарядов, чем украинские войска.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что демилитаризованная зона на Украине пройдёт так, чтобы была обеспечена безопасность российских городов. Он уточнил, что ВС России сейчас отодвигают ВСУ от жизненно важных российских населённых пунктов.