Вашингтон, 5 февраля, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Украинская армия в связи с нехваткой личного состава и вооружения отдаёт инициативу в ведении боевых действий российским военным, пытаясь удержать позиции. Об этом сообщила 4 февраля газета The New York Times.

U.S. Army Europe ВСУ

По утверждению авторов, ВСУ, отдав инициативу России, «теперь окапываются», пытаясь сохранить свои позиции. На некоторых участках фронта ВС РФ способна использовать в пять раз больше снарядов, чем противник.

Украинцы пытаются заменить артиллерийские удары атаками дронов-камикадзе, но эта тактика не столь эффективна.

«Сейчас у нас нет достаточного количества оборудования, людей, чтобы идти в наступление. Так что пока главная цель — удержать позиции», — цитирует газета одного из украинских офицеров.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины уже не отрицают и не скрывают, что в конфликте с Россией наступил «тупик» из-за задержек поставок военной помощи. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сказал 4 февраля в большом интервью первому каналу государственного итальянского телевидения RAI.

Зеленский признал, что в ситуации «на земле, есть тупик, это факт», потому что «были задержки с оборудованием, а задержки означают ошибки».

Украинский лидер также сказал, что ВСУ сражается с одной из крупнейших армий в мире.

Изменить ход контрнаступления ВСУ не помогло бы даже современное американское оружие, поскольку Вооружённые силы России построили оборону, которую невозможно прорвать, считает американский политолог и колумнист Стивен Биддл.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось.