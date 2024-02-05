NYT: военные украинской армии вынуждены отдать инициативу России
NYT: военные украинской армии вынуждены отдать инициативу российской стороне
Вашингтон, 5 февраля, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Украинская армия в связи с нехваткой личного состава и вооружения отдаёт инициативу в ведении боевых действий российским военным, пытаясь удержать позиции. Об этом сообщила 4 февраля газета The New York Times.
По утверждению авторов, ВСУ, отдав инициативу России, «теперь окапываются», пытаясь сохранить свои позиции. На некоторых участках фронта ВС РФ способна использовать в пять раз больше снарядов, чем противник.
Украинцы пытаются заменить артиллерийские удары атаками дронов-камикадзе, но эта тактика не столь эффективна.
«Сейчас у нас нет достаточного количества оборудования, людей, чтобы идти в наступление. Так что пока главная цель — удержать позиции», — цитирует газета одного из украинских офицеров.
Как сообщало ИА Регнум, власти Украины уже не отрицают и не скрывают, что в конфликте с Россией наступил «тупик» из-за задержек поставок военной помощи. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сказал 4 февраля в большом интервью первому каналу государственного итальянского телевидения RAI.
Зеленский признал, что в ситуации «на земле, есть тупик, это факт», потому что «были задержки с оборудованием, а задержки означают ошибки».
Украинский лидер также сказал, что ВСУ сражается с одной из крупнейших армий в мире.
Изменить ход контрнаступления ВСУ не помогло бы даже современное американское оружие, поскольку Вооружённые силы России построили оборону, которую невозможно прорвать, считает американский политолог и колумнист Стивен Биддл.
Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось.