Киев, 31 января, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют наступление на российские укрепрайоны весной. Об заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придёт наша очередь», — цитирует Буданова Telegraph.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что летнее контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Он добавил, что сейчас инициатива на фронте находится в руках ВС РФ. При продолжении такого сценария украинская государственность может получить невосполнимый удар.

Провал украинского контрнаступления признали и на Западе. Британские СМИ сообщили в ноябре, что интенсивность боёв снизилась с середины октября. За несколько месяцев проведения наступления при больших потерях в живой силе и технике территориальные приобретения ВСУ были незначительными.

То, что контрнаступление киевской армии безрезультатно провалено, признал и министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

На Украине в провале наступления ВСУ обвинили западных партнёров.