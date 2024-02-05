Москва, 5 февраля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Подготовка в испанском учебном центре не дала бойцам украинской армии обещанного инструкторами преимущества в боевых действиях, и 70% бойцов батальона «положили» за последние две недели. Об этом 5 февраля рассказал пленный военный ВСУ Фёдор Дыбиц, его слова привело Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам пленного, его мобилизовали в ряды ВСУ насильно и вместе с другими новобранцами направили в учебный центр «Десна» на Украине на двухнедельный срок, а затем отправили на курс молодого бойца в Испанию.

Дыбиц уточнил, что в испанском центре, на въезде в который было написано «Королевская академия», украинских бойцов учили стрельбе и вождению бронетранспортёров М113.

«Инструкторы были испанские, переводчики украинские <…> Испанские психологи настраивали военнослужащих Украины на скорую победу над Россией. <…> На самом деле, то, чему нас обучали, нам не пригодилось, мы не смогли это даже использовать, и никакого эффекта нам это не дало», — рассказал он.

Пленный уточнил, что в его роте было плохое обеспечение и только три из шести БТР-70 находились в рабочем состоянии, однако и они часто ломались. Как рассказал Дыбиц, командир его батальона в течение последних двух недель «положил» порядка 70% подчинённых.

«Отправил на убой с одними автоматами против гранатомётов. <…> Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — пояснил боец.

Он добавил, что бойцы ВСУ крайне подавлены морально и не хотят участвовать в военных действиях, так как боятся и потому часто самовольно оставляют свои части.

«Некоторые даже с командирами уходят, с сержантским составом. Сержант ушёл, и с ним семь человек сбежали. Побросали автоматы [и сбежали]», — отметил Дыбиц.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля военнопленные ВСУ рассказали, что на службу в рядах украинских войск массово призывают негодных по состоянию здоровья и возрасту людей. По их словам, в состав ВСУ берут лиц в возрасте более 50 лет, у многих из которых имеются проблемы со здоровьем.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что на херсонском направлении за неделю в плен сдались 26 бойцов ВСУ. Военный уточнил, что за это же время украинская армия на этом направлении лишилась до 290 военнослужащих.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля назвал циничными действия киевского режима, который готов пойти на любые преступления для достижения корыстных целей. Комментируя ситуацию со сбитым ВСУ транспортным самолётом Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области, министр подчеркнул, что Киев не гнушается ради этого уничтожать и собственных граждан.